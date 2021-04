Réaliser une étude empirique mesurant l’évolution du virus dans les « salons » : mission impossible. Les experts belges ont plutôt compilé une série d’arguments indirects pour tenter de démontrer que le risque y est, selon eux, plus important que dans d’autres secteurs.

Je veux envoyer un signal fort : venez chez le coiffeur, il n’y a pas de risque. » Les mots sont de Georges-Louis Bouchez, président du MR et datent du 13 février dernier, époque où l’on rouvrait la profession, avant de la « refermer » cinq semaines plus tard. Alors aurait-on, à nouveau, condamné provisoirement des professionnels déjà financièrement et moralement très impactés par la crise sans base scientifique valable ?