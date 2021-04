Vers une réouverture prudente des écoles, la piste d’une autorisation des terrasses en mai est débattue

Pour certains, on pourrait ouvrir les terrasses le premier mai, et le reste de l’Horeca plus tard, comme ici en Grande-Bretagne. © Reuters.

Comité de concertation, le retour. Après les restrictions multiples décidées dans la douleur et une certaine confusion avant les vacances, l’heure a sonné de vérifier si les chiffres permettent les réouvertures annoncées. Cela concerne l’enseignement, les voyages non essentiels, les métiers de contact et activités extérieures et l’Horeca. En coulisse, les discussions sont animées, et la recherche d’un compromis se poursuit laborieusement. Pas dit que tout pourra être réglé pour mercredi. Mais il est un domaine où il faudra se décider, c’est l’enseignement, car la rentrée est à nos portes.