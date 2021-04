Justifier l’efficacité de chaque mesure covid par une étude scientifique? C’est un fantasme

C’est l’un des arguments « tendance » pour contester les mesures covid. Et on risque de l’entendre en parallèle du très attendu Comité de concertation programmé ce mercredi : « Où sont les études scientifiques qui justifient les mesures ? » En forçant un peu le trait, les coiffeurs veulent qu’on leur démontre que la contamination est plus forte dans leur salon que dans une pépinière ; l’horeca attend qu’on lui prouve que les restos sont des clusters privilégiés ; et la culture veut qu’on lui certifie, étude à l’appui, que ses salles sont aussi risquées que les secteurs précités. Bref, chacun défend son bout de steak, en partant du principe que, s’il n’y a pas d’étude attestant de la dangerosité du lieu, on peut le rouvrir. Politiquement, l’argument circule aussi. On entend de plus en plus de voix se retourner vers les experts en leur disant : « Montrez-nous vos études ». Au nom de « la Science ». Un peu comme si « la Science » était capable de tout démontrer.