Sofagate: Ursula Von der Leyen met en garde Charles Michel

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a reçu lundi le président du Conseil européen Charles Michel pour la première fois depuis l’incident protocolaire du « Sofagate » à Ankara et l’a averti qu’elle « ne permettra pas qu’une telle situation se reproduise ».

« Les présidents von der Leyen et Michel ont tenu leur réunion hebdomadaire habituelle et ont discuté d’une série de questions d’actualité », a expliqué le porte-parole de la Commission européenne à l’issue de la rencontre. L’entretien s’est déroulé au Berlaymont, siège de la Commission européenne et a duré près de deux heures. Ursula von der Leyen « a clairement indiqué qu’elle ne permettra jamais qu’une telle situation se reproduise », a précisé une source à la Commission.