Report de Paris-Roubaix: «Je devais me marier la veille», avoue Philippe Gilbert

Philippe Gilbert a annoncé lundi son retour à la compétition pour la Flèche Wallonne le 21 avril et Liège-Bastogne-Liège le 25 avril. « Couper toutes mes activités m’a permis de me ressourcer, de me sentir mieux et de repartir sur de meilleures bases », a déclaré le coureur de Lotto Soudal lundi dans l’émission Bistrot Vélo d’Eurosport. Gilbert a aussi confié que le report de Paris-Roubaix au mois d’octobre le contraint à repousser la date de son mariage.

Le coureur de Remouchamps, fatigué mentalement et physiquement, avait décidé de faire un break le 29 mars dernier renonçant au Tour des Flandres. « Cela va mieux, je suis content », a expliqué Gilbert. « L’état de forme n’était pas là où il devait être. J’avais décidé de couper toutes mes activités pour me reposer aussi bien mentalement que physiquement et repartir sur de meilleures bases. J’avais fait un trait sur le Tour des Flandres, ça m’a permis de me ressourcer, de me sentir mieux et de repartir sur de meilleures bases ».