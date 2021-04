Coronavirus: plus d’un million de morts en Europe

L’Europe a recensé plus d’un million de morts du Covid-19 depuis la découverte du coronavirus en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, lundi à 18h30 GMT.

Les 52 pays et territoires de la région (qui va, à l’est, jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie) totalisent au moins 1.000.288 décès (pour 46.496.560 cas), devant l’Amérique latine et les Caraïbes (832.577 décès, 26.261.006 cas), les Etats-Unis/Canada (585.428 décès, 32.269.104 cas), l’Asie (285.824 décès, 19.656.223 cas), le Moyen-Orient (119.104 décès, 7.011.552 cas), l’Afrique (115.779 décès, 4.354.663 cas) et l’Océanie (1.006 décès, 40.348 cas).