Un front francophone réuni derrière l’idée du label «covid safe»

«Chez un coiffeur qui prend bien soin de ventiler en ouvrant fenêtres et portes, où tout le monde porte le masque, le risque est plus faible que pour un soin du visage d’une heure, sans masque, dans une cabine fermée. Or aujourd’hui, ces deux activités font partie de la même catégorie », nous expliquait hier Marius Gilbert. © Dominique Duchesnes.