Tous les matches de la dernière journée n’auront pas lieu en même temps: Charleroi jouera notamment samedi

En concertation avec le détenteur des droits et les autorités locales, les modifications suivantes ont été apportées à la 34e journée de D1A par la Pro League : tous les matches n’auront donc pas lieu dimanche à partir de 18h. En effet, deux rencontres sont avancées au samedi. Il s’agit du duel entre le SC Charleroi et l’AS Eupen (18h30) puis l’Antwerp et Genk (20h45).

La raison est simple : ces matches n’ont plus le moindre enjeu décisif: le premier duel concernera des formations dont ce sera le dernier match cette saison et le second verra deux équipes qualifiées pour les Playoffs 1 croiser le fer.