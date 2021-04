Neymar surpris en train de regarder un match de foot sur un stream illégal: ce pop up érotique l’a trahi (photo)

Le Bayern Munich, très diminué par les blessures et battu 2-3 à l’aller par le Paris SG, va tenter de renverser la situation mardi en quart de finale retour de Ligue des champions. Neymar essayera pour sa part de faire parler positivement de lui. Ces dernières heures, ce n’est pas vraiment le cas…

En cause, une photo publiée par le Brésilien sur les réseaux sociaux. Et ce, car on y voit un pop up érotique que l’on peut retrouver sur de nombreux streams illégaux alors que l’attaquant du PSG regardait un match de football sur son PC.

Bref, Neymar ne s’abonne pas toujours pour regarder du foot…