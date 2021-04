Le nouveau disque de Ballaké Sissoko se transforme en paradis: l’écoute intégrale

La Belge Lubiana nous rappelait encore récemment à quel point la kora – entre harpe et oud – était l’instrument propre à éveiller les âmes les plus endurcies. Les maîtres de cet instrument à cordes sont Maliens et s’appellent Toumani Diabaté et Ballaké Sissoko et l’un comme l’autre ont l’habitude de tutoyer les anges en solo ou avec des invités de marque. Ce nouveau Djourou (la corde) consiste en neuf pièces où la kora dialogue ici tour à tour avec Salif Keita, Camille, Feu ! Chatterton, Oxmo Puccino, Piers Faccini, Vincent Segal, Patrick Messina ou encore Sona Jobarteh. Tous au service « d’un silence puissant, d’une musique sacrée », comme dit Oxmo.