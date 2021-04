Enseignement: Caroline Désir et les acteurs de l’enseignement se réunissent afin de fixer le cadre de la rentrée

En communauté flamande, toutes les écoles rouvriront leurs portes après les vacances de printemps (Pâques). Pour les deuxième et troisième degrés du secondaire, l’enseignement à distance à mi-temps est maintenu. C’est ce qui a été décidé lundi lors d’une réunion de concertation sur l’enseignement entre le ministre Ben Weyts (N-VA) et les coupoles de l’enseignement. Certaines mesures supplémentaires sont également un peu assouplies, bien que l’obligation du port du masque subsiste pour les cinquième et sixième années primaire.