Royaume-Uni: comment le prince Philip a veillé aux intérêts économiques de la famille Windsor

Si elle ne compte plus parmi les plus grosses fortunes de la planète, la famille Windsor peut tout de même compter sur un bas de laine bien rempli sur lequel le défunt duc d’Edimbourg a veillé durant près de trois quarts de siècle passés au service de Sa Majesté.

Sur le sol depuis des jours, une marée de journaux, de cahiers spéciaux et de biographies lourdes comme une enclume consacrées au duc d’Edimbourg, décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans. Le héros de la Deuxième Guerre mondiale, le croisé de l’écologie avant la lettre, le philanthrope de la jeunesse en difficulté et surtout le roc de Sa Majesté au cours d’un mariage d’une exceptionnelle longévité… au risque d’indisposer, les médias britanniques n’ont eu cesse de mettre en exergue le formidable héritage de Son Altesse royale qui doit être inhumé samedi au château de Windsor.