Coronavirus - Un nouveau fonds d'investissement belge se lance pour répondre à la crise

Les deux sociétés belges actives dans la gestion d'actifs Inpulse Investment Manager et Funds For Good lancent ensemble un fonds non coté pour soutenir le développement des acteurs financiers de la microfinance et de l'entrepreneuriat social en Europe, en particulier en Belgique, annoncent-elles mardi.