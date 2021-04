Carte blanche: «Il est temps que l’Etat fédéral entende aussi les communes»

Plus d’un an après le début de la crise covid, le Bourgmestre de la commune bruxelloise d’Uccle regrette que le fédéral prenne toujours des mesures sanitaires sans aucune concertation avec les communes.

Dans cette crise qui nous touche maintenant depuis plus d’un an, de nombreuses voix se font entendre à propos des mesures sanitaires nécessaires, de leur contrôle, de leurs conséquences sur nos libertés individuelles et de leur impact plus particulier sur les secteurs économiques dont les portes doivent rester closes. Pourtant, un acteur essentiel se fait peu entendre alors que son rôle est essentiel. Il s’agit des communes. Nous avons souvent entendu l’expression consacrée selon laquelle les autorités communales étaient en première ligne et c’est effectivement le cas au sens propre comme au figuré.

Les fantassins de la crise Au sens propre parce que les communes sont soumises aux décisions fédérales qu’elles doivent exécuter sans broncher tels des fantassins sur le champ de bataille. L’on pouvait accepter le principe en début de crise dans le but de faire face à une urgence et une soudaineté qui ont frappé le monde entier. Depuis quelques mois, nous sommes toujours dans ce schéma vertical dans lequel des mesures sont prises sans concertation avec les communes qui sont ensuite mises devant le fait accompli. Les bourgmestres sont invités à prendre connaissance des dernières mesures prises par le Codeco, les ministres-présidents y veillent, mais, le fédéral, après un an de crise, serait bien inspiré d’entendre les communes

En tant qu’autorités communales, nous n’avons pas lésiné sur la mobilisation de nos services et de nos finances. De la signalisation et l’information aux citoyens en passant par la commande et la distribution de masques ou encore par l’installation d’un centre de vaccination jusqu’à l’octroi d’aides importantes à nos commerçants. Je ne compte plus les centaines d’heures prestées par nos agents communaux et de police chargés de faire exécuter les décisions, ainsi que les montants, avoisinant les 2,5 millions d’euros rien que pour Uccle, consacrés à cette crise sans oublier nos enseignants qui sont restés au front. Lire aussi Carte blanche: Appel au ressaisissement des Gouvernements dans la gestion de la pandémie et de la vaccination Un rôle de punching-ball Au sens figuré parce que les communes sont par essence les niveaux de pouvoir les plus proches des citoyens et que, souvent par manque de lisibilité de nos institutions, elles sont considérées comme celles qui doivent répondre aux interrogations justifiées de leurs administrés. Mais ces autorités communales sont soumises aux critiques et deviennent parfois des punching-balls pour des décisions qu’elles n’ont pas prises. J’ai récemment dû expliquer à des habitants venus à l’improviste à mon domicile que non, je ne possédais pas dans mon frigo, de vaccins à distribuer…

Il n’aura échappé à personne que certains membres des secteurs en souffrance censés rouvrir le 1er mai prochain, et dont les espoirs s’amenuisent vu les dernières déclarations du ministre fédéral de la Santé, ont déjà annoncé une réouverture de leurs établissements quoi qu’il arrive et ils se sont équipés depuis longtemps pour sécuriser leurs clients. Le rôle du bourgmestre est de faire exécuter la loi sur le territoire de la commune dont il a la gestion mais une de ses missions est aussi de faire en sorte que le tissu économique local ne soit pas encore plus affaibli. Je serai donc confronté dans quelques jours à un choix cornélien en sachant néanmoins que j’ai toujours pris la mesure de la situation sanitaire et de nos soignants en faisant respecter les mesures avec discernement. Une nouvelle stratégie. Maintenant Des experts ont récemment confirmé que l’on ne pouvait plus se contenter de fermer des secteurs entiers et qu’il nous faut appliquer une politique sanitaire flexible mais tout autant efficace dans la lutte contre la propagation du virus. Je réponds positivement à l’appel de ces experts qui prônent la reprise des activités en plein air, et pourquoi pas la réouverture des terrasses, ainsi que l’équipement de système de purification d’air des locaux accueillant le public. Lire aussi Brux-ils Brux-elles: les cafés, des lieux essentiels Nous allons relever ce nouveau défi mais nous ne pourrons le faire seuls sans l’aide des autorités fédérales et régionales et l’implication du privé sur lequel nous pouvons sans nul doute compter tant par son dynamisme que sa créativité. Ecoutez-nous, simplifiez-nous la vie et donnez-nous les moyens.