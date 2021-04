Alien on stage Une mise en scène enjouée

De Lucy Harvey et Danielle Kummer, avec Jason Hill, Lydia Hayward, Jacqui Roe, 86 min.

Alien on stage

L’histoire commence par une affiche repérée dans un grand magasin par Lucy Harvey. Laquelle trouve étonnante l’idée de faire d’ Alien une pièce de théâtre, s’abonne au blog tenu par un de ces chauffeurs, va voir le spectacle, y retourne accompagnée d’amis et suscite (réseaux sociaux et flyering aidant) un tel intérêt pour celui-ci qu’après la première jouée devant 20 pékins, la troupe n’en est pas moins invitée à se produire dans un théâtre indé du West End… où elle cartonne ! L’idée de ce documentaire est survenue un soir de discussion à table, et c’est par un crowdfunding – le meilleur plan pour garder un contrôle total sur le projet – qu’elle s’est concrétisée.