Le brasseur de Rulles redonne vie à ses bières victimes du covid

Ils sont des centaines de brasseurs à devoir jeter à l’égout des milliers voire des millions de litres de bière endormie trop longtemps dans des fûts pour cause de covid et d’horeca fermé. A Rulles, Grégory Verhelst a rajeuni ses bières plutôt que de les mettre en bière…

L’empereur Marcel, emblême de la brasserie de Rulles, a vaincu le covid et ses funestes attaques envers le monde brassicole... - Palix.

La pandémie a causé et risque encore de causer de gros dégâts dans l’horeca, mais aussi en amont chez certains producteurs agroalimentaires comme les brasseurs privés d’une de leur source principale d’écoulement de leur production, une situation doublée d’un frein brutal à l’exportation, une autre spécialité belge. A cela s’ajoutent des quantités énormes de bières « mortes », produites avant le premier confinement de mars 2020, en perspective de la réouverture printanière des terrasses et des festivités estivales ; des bières qui sont restées enfermées dans les fûts jusqu’à leur date de péremption. Des milliers voire des millions de litres de bières ont ainsi été perdus et jetés à l’égout.