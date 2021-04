On pensait la chose pliée, rangée, oubliée. A part quelques irréductibles comme Baro d’Evel et leur poétique ménagerie composée de chevaux et d’oiseaux, on pensait le cirque décidé à s’éloigner des bêtes à poils ou à plumes. C’était sans compter sur Vladimir Couprie. Ce diaboliste prodige, qui forme l’un des quatre angles du Carré Curieux, a décidé de prendre la diagonale en créant Connexio , qu’il joue avec Alba, berger blanc suisse. Ou comment un spectacle canin se transforme en duo canon.