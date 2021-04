Enchères: un printemps ensoleillé chez Bernaerts

W ait until spring, c’est un bien joli nom pour la vente qui aura lieu les 20, 21 et 22 avril chez Bernaerts, comme si la maison anversoise avait deviné qu’en ce moment seules de belles choses, rares et anciennes, pouvaient nous réchauffer. Sous le marteau, des tableaux modernes et anciens, des meubles, un ensemble d’armes (hallebardes, canons miniatures…), des plats à offrandes du XVIe siècle, des porcelaines japonaises et chinoises, des majoliques (cette faïence ancienne hispano-mauresque, italienne ou française), de l’argenterie… Mais aussi une collection unique de manuscrits de Marcel Broodthaers – qui ont servi de brouillon à 12 de ses lettres ouvertes, publiées entre 1968 et 1970 – et un grand tableau, Ombre, d’Englebert Van Anderlecht (1918-1961), l’un de nos plus grands peintres abstraits.