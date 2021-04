Enchères: on reste à la maison avec Haynault

La coiffeuse d’André Domin et de Marcel Genevrière pour la Maison Dominique vers 1930. Estimation: 4.000-6.000euros. - D.R.

Grande journée le lundi 19 avril pour la maison Haynault. Elle dispersera dès 16 heures d’importants tableaux, mobilier, tapisseries et objets d’art, soit 239 lots venus d’Europe ; puis on se reconnectera en soirée pour la vente d’arts de la Chine et du Japon, 309 lots mis aux enchères dès 19 heures.

Par ordre décroissant, au rayon des plus belles pièces de la vente de l’après-midi, on trouvera notamment cette aquarelle sur papier de l’artiste allemand – naturalisé suisse, mais qui vécut en France toute sa vie – Carlos Schwabe (1866-1926) intitulée Vieilles cloches, réalisée vers 1906 et jamais montrée.