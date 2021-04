Nik Bärtsch en solo piano: c’est d’une richesse enthousiasmante

entretien

Nik Bärtsch est suisse, pianiste et compositeur. Mais il a aussi terminé des études de philosophie, de linguistique et de musicologie. Un intellectuel du jazz ? Sans doute, mais si ses compositions sont réfléchies, pensées, ordonnées, agencées comme des modules architecturaux, il prend toute la liberté d’emprunter des itinéraires inédits. S’appuyant sur des répétitions, des ostinatos, des entrelacements, des stratégies rythmiques, il trace des pistes inédites et la mathématique de la structure n’occulte jamais le discours du cœur qui parle intensément à l’auditeur et le submerge d’émotions.