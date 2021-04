Son nom ne dira rien à nos plus jeunes lecteurs mais évoquera de beaux souvenirs pour nos plus anciens. Décédé le 9 avril dernier à Liège à l’âge de 93 ans, Maryan Bakalarczyk fut une gloire de Tilleur (en D1 et en D2, de 1945 à 1949), du Sporting de Charleroi (avec qui il joua 120 matches en D1, de 1949 à 1954), puis du Standard (53 matches en D1, de 1954 à 1957).