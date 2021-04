All the pretty little horses Un thriller à l’atmosphère tendue, esthétiquement très pensé

All the pretty little horses

Après un événement dramatique, Aliki et son mari Petros décident de quitter Athènes avec leur fils Panagiotis pour trouver refuge dans une ville balnéaire de province. Le couple enchaîne les boulots temporaires et alimentaires dans l’espoir de pouvoir retourner dans la capitale. On sent leur vie profondément bouleversée sans qu’on en comprenne pleinement les raisons. Lorsque Petros devient gardien d’une villa de luxe, la famille commence progressivement à y emménager, comme pour retrouver sa vie passée et chérie par procuration. Une situation qui brouille un peu plus la frontière entre réalité et fantasme et qui permet à Aliki de réaliser que leur plan ne fonctionne pas… ou n’a peut-être jamais existé.