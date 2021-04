Jean-Claude Kaufmann: «La crise sanitaire a déclenché un questionnement existentiel»

entretien

Dans son dernier essai, C’est fatigant la liberté…, publié aux Editions de l’Observatoire, le sociologue Jean-Claude Kaufmann explique que la crise sanitaire est révélatrice d’un possible « glissement civilisationnel » vers une forme de vie plus simple et tranquille. Au risque d’abandonner certaines de nos libertés.

Le confinement a obligé la plupart de ceux qui ne se sont pas retrouvés purement et simplement sans boulot à ralentir le rythme, à se poser. Ce mode « pause » pourrait-il survivre dans le « monde d’après » ?