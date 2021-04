Mathieu des Longchamps Vivo en Panama

Dès « La guaira », on reconnaît un air familier avec Manu Chao : non seulement l’espagnol mais surtout cette guitare acoustique bien rythmée, bien vivante. Et puis Mathieu alterne français et espagnol pour des histoires d’amour et de voyage, des souvenirs perso d’un « romantique antique, globe-trotter auteur », comme il chante. Entre reggae et « Rumba Clara », Mathieu séduit par une belle langue, une plume aux mélodies immédiates, gentiment chaloupées et ensoleillées. Mathieu nous emporte « Là-bas » et cela fait malgré tout un bien fou surtout que la production moderne et variée signée Stan Neff est très réussie !

