L’Union SG entame ce mardi des travaux dans son stade pour préparer son retour en D1A: voici les nouveautés attendues pour la saison prochaine

De retour en première division la saison prochaine après son titre en D1B, l’Union Saint-Gilloise entame ce mardi des travaux d’aménagement dans le Stade Merien, afin d’être prêt pour la saison prochaine.

Au programme, une installation chauffante pour le terrain, une pelouse hybride, mais également des luminaires LED.

« Tout d’abord, notre terrain sera pourvu installation chauffante afin de pouvoir jouer nos matchs malgré le gel et la neige durant les mois d’hiver. La pelouse sera également complètement refaite et deviendra… hybride ! Une solution écologique et durable, pour une plus belle surface de jeu. Nos luminaires feront également peau neuve pour cette nouvelle saison. Ces travaux débuteront dans une seconde phase et nos pilonnes se doteront de la toute dernière technologie LED afin d’avoir un éclairage parfait », a posté le club bruxellois dans un communiqué sur son site internet.