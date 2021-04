Mousta Largo nous livre le plus sensuel et le plus humaniste des discours

Le chanteur « maroxellois » a voulu fêter à sa façon la journée internationale des droits des femmes. Il s’est inspiré de la plus célèbre des légendes orientales tirée des Mille et une nuits pour réaliser un « concept album » sur le thème très actuel de l’exil. A travers le combat de sept femmes pour survivre aux portes de l’Europe, Mousta récite et chante une œuvre où la voix, le violon, le qanum, le nay, les percussions arabes et le luth servent le plus sensuel et le plus humaniste des discours sous forme de conte musical.

Label Argana.

Le site de l’artiste.