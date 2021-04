Immobilier: l’Ardenne, objet de convoitises, surtout flamandes

Depuis la fin du premier confinement, les regards d’un grand nombre de candidats acheteurs sont tournés vers une même région : l’Ardenne, son cadre verdoyant, vallonné et ses multiples rivières. On savait les lieux pleins de charme, la crise leur a incontestablement fait prendre du galon. La preuve en chiffres : en 2020, l’activité immobilière y a augmenté de 5,3 % (-2,7 % pour l’ensemble du pays), selon Fednot, la Fédération du notariat, qui, pour la première fois, a décidé d’analyser plus en détail le marché ardennais (elle le fait déjà pour la Côte). Les transactions dans une vingtaine de communes, les plus touristiques, ont été analysées.