Coronavirus: dans les clubs, l’interminable lendemain de veille

Négocier avec les créanciers plutôt que vous faire danser. Trois patrons de boîtes de nuit dans trois Régions, trois publics différents et beaucoup d’artistes à faire patienter. Trois parcours du combattant : la nuit est, un an après son arrêt forcé, toujours jugée « infréquentable ».

On y était le 30 septembre dernier. Au Doktor Jack, ex-La Doudingue, boîte qui a rythmé les samedis soirs de plusieurs générations dans le Brabant wallon : 190 jours plus tard, rien n’a bougé. Ce qu’il reste de l’équipe sur place s’est assuré que les baffles ne prennent pas la poussière : un « sound system », ça s’entretient. « En fait, une des personnes en charge du nettoyage travaille encore à mi-temps, c’est tout. » De la petite centaine de collaborateurs, fixes ou ponctuels, seul le noyau dur est encore en activité. Marc Susini gère ce qu’il reste de son business à l’arrêt depuis plus d’un an – sa boîte de nuit mais aussi un bowling, l’Acte 3, et de l’horeca – en famille, avec sa fille Mathilda.