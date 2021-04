Baptême de l’art : en train avec Bob et Bobette

En février, est paru le 356e album de Bob et Bobette, saga née en 1945 : L’éléphant siffleur. Peter Van Gucht (au scénario) et Luc Morjaeu (au dessin), en dignes successeurs de l’Anversois Willebrord Jan Frans Maria – dit Willy – Vandersteen, y racontent l’histoire du tout premier voyage en train en Belgique.

Une première locomotive à vapeur fonctionnant sur des rails avait déjà été testée en 1804 au pays de Galles mais l’engin était si lourd… qu’il brisait la voie. C’est donc le 5 mai 1835 que la première ligne de chemin de fer à vapeur exploitée par le secteur public de l’Europe continentale a été mise en service entre Bruxelles-Allée verte et Malines. C’est aussi la première ligne à horaires fixes et wagons comprenant trois classes. Les premières locomotives ayant circulé en Belgique ont été fabriquées en Angleterre et s’appelaient La Flèche, Le Stephenson et… L’Eléphant.