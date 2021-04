Territoire: cartographier la Wallonie des livres

Pour aider au rayonnement de la région, la Wallonie finance une cartographie du livre dans tous ses métiers et territoires afin d’identifier les chaînons manquants et les tendances émergentes.

Cartographier la Wallonie du livre: et si la carte recelait un trésor? - D.R.

Les yeux rivés sur le cap d’une « filière livre », Communauté française et Région wallonne naviguent décidément de conserve. Au moment où la Fédération approuve son plan de route, la Wallonie, elle, finance la cartographie du livre dans son territoire, qu’il s’agisse des éditeurs, libraires, diffuseurs, bibliothèques, festivals et tous métiers/ressources associés aux livres et aux écritures de manière inclusive.

Dans le cadre de l’appel à projets « Rayonnement Wallonie » relayé fin 2020 par le fonds d’impact St’art, un consortium de professionnels du livre et de chercheurs universitaires ont proposé de réaliser dès 2021 une carte de la Wallonie dans tous ses bassins et métiers des écritures afin d’identifier les forces ou faiblesses du maillage territorial et de la chaîne du livre.