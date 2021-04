Canal de Suez bloqué - L'Egypte saisit l'Ever Given

Un tribunal égyptien a ordonné la saisie de l'Ever Given, le navire qui a bloqué le canal de Suez le mois dernier. L'opérateur du canal l'avait demandé car il réclame 900 millions de dollars de dommages et intérêts, rapportent les médias égyptiens mardi. On ne sait pas encore à qui l'Autorité du canal de Suez (SCA) réclame cette compensation.