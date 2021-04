Filière livre: quelle est la stratégie?

Bien avant la constitution des gouvernements actuels, l’instance de concertation du secteur (qui s’appelait alors Conseil du livre) avait établi, avec l’aide de l’administration des lettres, une sorte de « mémorandum » dont le secteur souhaitait irriguer les programmes des gouvernements à venir. Il s’en dégageait six lignes de force : il fallait développer la lecture, travailler l’accès aux (nouveaux) marchés, soutenir l’innovation, professionnaliser les opérateurs et mieux structurer les activités de chacun, renforcer l’interprofession et mieux articuler les ressources, enfin travailler la promotion et la visibilité.