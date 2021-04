Où vont les bureaux?

Vaste débat que celui de l’avenir des bureaux et on se demande ce qu’ils vont devenir une fois la pandémie derrière nous. En collaboration avec Emmanuel Robert et Jean de Renesse, Edouard Cambier, en sa qualité de président de la BWA (l’Association belge des espaces de bureaux), y consacre un livre. Il y explique entre autres que le covid n’aura pas raison du bureau même si celui-ci devra s’adapter aux nouvelles formes de travail (télétravail, coworking, numérisation, flex office…). Une révolution qui était déjà entamée avant la pandémie, mais a été accélérée par cette dernière. Le livre sera d’abord distribué aux entrepreneurs et autres décideurs via plusieurs canaux, dont la Chambre de commerce et le Cercle de Wallonie.