Est-ce la fin du purgatoire pour le livre belge francophone?

Récit

Tout commence par une énigme : alors qu’il existe 270 éditeurs belges francophones de toute taille, produisant chaque année près de 10.000 titres et réalisant 60 % de leur chiffre d’affaires à l’export, comment expliquer que 70 % des livres vendus sur le marché belge francophone viennent de France, un marché à ce point rentable qu’il représente 6 à 7 % du chiffre d’affaires des éditeurs français ?

Pour le même prix, une deuxième énigme, à moins qu’il s’agisse d’un début de réponse : alors que l’industrie du livre représente la première industrie culturelle de Wallonie, d’Europe et du monde (1), comment expliquer qu’elle ne bénéficie bon an mal an que de 1 % des dépenses culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (2) ?