L’un des plus gros ratés de l’année en Suisse? À trois face au gardien, ils se loupent complètement (vidéo)

Alors que le Servette FC menait 1-2 au FC Zurich en toute fin de rencontre lors d’un match de première division suisse, trois joueurs de Servette sont partis en contre-attaque, seuls face au gardien, suite à un duel gagné dans l’entrejeu.

Le 1-3 semblait alors inévitable tant Koro Koné, l’attaquant au ballon, et ses deux équipiers n’avaient plus qu’à finir l’action à eux trois. Sauf que, obnubilés par le but, les deux joueurs de Servette n’ont pas eu la lucidité de ralentir leur course pour ne pas être hors-jeu, obligeant Koné à tenter sa chance tout seul. Il a alors armé une frappe du pied droit de l’extérieur du rectangle… à ras-de-terre dans les bras du gardien adverse. (Retrouvez l’action à partir de 3 minutes et 11 secondes dans la vidéo ci-dessous)

Un raté sans conséquence heureusement, car le Servette FC l’a finalement emporté (1-2).