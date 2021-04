La Lettre d’Ivan De Vadder: Suffit-il de mesurer pour savoir?

Le Premier ministre Alexandre De Croo (Open Vld) a été très présent dans les JT des chaînes flamandes VRT et VTM, et ce n’est pas une surprise puisqu’il s’est exprimé quantité de fois sur la crise du covid. - Belga

Depuis 2003, des chercheurs de la Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l’université d’Anvers disposent de l’Electronic News Archive (ENA), une base de données qui effectue des recherches sur les JT de 19 heures du service public, Het Journaal de la VRT, et de la chaîne commerciale, Het Nieuws de VTM. L’ENA est unique au niveau international et est devenue un ensemble de données impressionnant de plus de 250.000 sujets d’actualité, fréquemment utilisé pour la recherche scientifique. Pour chaque sujet, les données de base telles que la durée de l’actualité et la date de diffusion sont codés, à côté des thématiques, les noms des journalistes et des « acteurs ». Le temps de parole de chacun est mesuré exactement à la seconde. La conclusion du nouveau Bulletin de l’ENA, paru la semaine passée, est stupéfiante : « Le coronavirus a occupé 60 % du temps d’antenne des JT flamands ».