«L’intérêt est clair pour des secondes résidences qui pourraient devenir permanentes»

Parfois, en pleine Ardenne, quand on se promène en ville ou qu’on entre dans un café, on a l’impression d’être en Flandre. Avant la crise du covid, c’était notamment le cas dans ce café d’Achouffe où seule la bière, et encore, semblait ardennaise ! Ou encore dans ce magasin de St-Hubert où tout était inscrit en flamand, nous disait récemment une connaissance.

Avec la crise du covid, ce constat pourrait bien s’accentuer. A Daverdisse, la plus petite commune de la province de Luxembourg, « nous dénombrons de huit à dix dossiers d’urbanisme par an », commente le bourgmestre Maxime Léonet. « Mais depuis ce 1er janvier, on en est déjà à 30 ! Il y a peu de terrains disponibles mais des gens du cru, propriétaires, se disent que c’est peut-être le bon moment pour vendre. »