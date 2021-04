Focus cette semaine, sur un logement de quatre chambres lumineux et bien situé.

Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier.

Ce duplex basé à Uccle est particulièrement bien situé, puisqu’il se trouve à deux pas de Fort Jaco, dans un clos résidentiel calme et vert. Le bien aura besoin d’un rafraîchissement global mais il offre de nombreux atouts, dont des espaces de vie particulièrement généreux et lumineux, ainsi que plusieurs terrasses avec des orientations différentes. L’appartement est équipé de quatre chambres, trois salles d’eau, un grand séjour ou encore un double garage et une cave.

