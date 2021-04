Padel: plus d’un million de vues pour ce point spectaculaire (vidéo)

Le padel, c’est le sport entre le tennis et le squash qui monte en cette période de confinement car il se joue à quatre à l’extérieur et est très facile à pratiquer (et donc très populaire). Ce week-end, Madrid était le théâtre de la reprise du World Padel Tour; le circuit international qui regroupe les meilleurs joueurs du monde. Un point spectaculaire partagé sur les réseaux sociaux par les organisateurs a été vu... plus d’un million de fois. A savourer, et à tenter de reproduire sur les courts...