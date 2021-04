De plus en plus de personnes veulent se lancer dans l’auto-construction. Toutefois, mieux vaut être bien encadré... - D.R.

B âtir soi-même son logement n’est pas un concept nouveau, mais celui-ci a pris de l’ampleur en même temps que la tendance du « Do-It-Yourself ». A l’image de ceux qui fabriquent leurs cosmétiques ou leur pain, certains souhaitent, en effet, s’impliquer pleinement dans la construction de leur habitat en choisissant chaque matériau et en mettant la main à la pâte. De plus en plus de solutions sont d’ailleurs mises au point pour leur faciliter la vie, comme des systèmes constructifs préfabriqués basés sur des ossatures bois ou des blocs de coffrage isolants. On voit aussi se développer davantage de services professionnels pour accompagner ces bâtisseurs.