France: le Premier ministre maintient les élections régionales en juin

Jean Castex s’est prononcé mardi pour « le maintien » des élections régionales françaises en juin, mais une semaine plus tard qu’initialement prévu, soit les 20 et 27 juin.

Le Premier ministre français Jean Castex s’est prononcé mardi 13 avril 2021 pour «le maintien» des élections régionales en juin, mais une semaine plus tard qu’initialement prévu, soit les 20 et 27 juin. - Photo News

Le Premier ministre Jean Castex s’est prononcé mardi pour « le maintien » des élections régionales en juin, mais une semaine plus tard qu’initialement prévu, soit les 20 et 27 juin, lors d’un discours devant l’Assemblée nationale.

« Un décret en Conseil des ministres interviendra dès la semaine prochaine pour fixer les élections aux 20 et 27 juin au lieu des 13 et 20 juin », a déclaré le chef du gouvernement avant un débat et un vote consultatif des députés.

Le chef du gouvernement a fait observer qu’une majorité des maires, consultés ce week-end, s’étaient prononcés en faveur de la tenue du scrutin en juin : « Je prends acte d’une forte orientation pour le maintien de ces élections en juin, ce qui rejoint la position de principe du Gouvernement ».