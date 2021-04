Miser sur l’intelligence artificielle pour booster ses activités immobilières

Immowi a développé un algorithme permettant d’augmenter la qualité des annonces immobilières en ligne et de générer des contacts.

Trop souvent les personnes à la recherche d’un bien immobilier sont « inondées » d’annonces, via Instagram Ads et Facebook Ads ou d’autres applications, qui ne correspondent pas à leurs critères de choix. Perte de temps pour les acheteurs potentiels, pertes financières pour les développeurs de nouveaux projets…

Après des études en marketing et un stage chez Twin Properties, Anton De Clercq, prend conscience de la nécessité de proposer un algorithme qui permette aux promoteurs et aux agents immobiliers d’identifier avec précision ce que recherchent les investisseurs et d’entrer en contact avec les « bons » candidats acheteurs. Il crée, en 2019, la start-up Immowi.