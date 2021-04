Sophie Wilmès avant le Codeco: «Il faut saisir l’occasion de revenir sur le chemin des libertés»

Entretien

Lundi soir, l’ex-Première Sophie Wilmès (MR), aujourd’hui ministre des Affaires étrangères, a mis sur la table du Conseil des ministres restreint (le kern) l’idée d’un changement de stratégie pour lutter contre le covid. Elle s’appuie sur la carte blanche publiée lundi dans Le Soir par Nathan Clumeck, Marius Gilbert et Leila Belkhir ; et plaide également pour des mesures plus ciblées, en lieu et place de l’actuel yo-yo des ouvertures/fermetures par bloc sectoriel. La libérale s’autorise même à sortir de la réserve qu’elle s’impose les veilles de Codeco pour défendre cette proposition.