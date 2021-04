Six matches sans marquer, Haaland fait profil bas

Un petit but à remonter, ce ne serait pas la mer à boire pour une équipe qui compte en ses rangs le formidable Erling Haaland : 33 buts en 34 rencontres au bénéfice de Dortmund (et 6 en 4 rencontres avec la Norvège) toutes compétitions confondues cette saison. Sauf que le prodigieux attaquant traverse une passe de 6 rencontres (3 avec le Borussia, 3 avec son équipe nationale) sans inscrire le moindre but, un mutisme qui ne l’avait plus frappé depuis l’époque où il évoluait en D2 avec Bryne, il avait 16 ans ! Une ère géologique comparée à sa trajectoire.