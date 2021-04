Ligue des Champions : le PSG résiste au Bayern et file en demies, Chelsea perd contre Porto mais atteint le dernier carré (vidéos)

Les Parisiens seront donc dans le dernier carré pour la deuxième année consécutive et écartent donc le tenant du titre qui était pourtant parvenu à marquer via Maxim Choupo-Moting (40e). Ils défieront le vainqueur du duel entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Dans l'autre match de la soirée, Chelsea a perdu 0-1 face à Porto et a protégé l'avance acquise à l'aller (0-2). Le splendide but de Mehdi Taremi dans les arrêts de jeu est tombé trop tard pour que les Portugais puissent prétendre à mieux. Les Blues attendront le vainqueur de l'affrontement entre Liverpool et le Real en demi-finale.

Paris Saint-Germain – Bayern Munich

