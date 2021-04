Coronavirus: l’horeca est hostile à une réouverture en terrasses uniquement

Le comité de concertation pourrait décider une reprise des restos et des cafés en extérieur dans un premier temps. Météo, manque de place et perspectives de recettes insuffisantes refroidissent d’ores et déjà le secteur.

Ce mercredi matin, le Comité de concertation se réunit pour décider de la suite à donner aux mesures anti-covid. Avec un gros menu. Il s’agira de décider du sort des écoles dès la rentrée, des métiers de contact, des voyages non indispensables encore interdits à ce stade et des commerces non essentiels toujours astreints à l’accueil de leurs clients sur rendez-vous. Reste ce gros morceau : à quelle sauce seront mangés les restos et les cafés fermés depuis octobre dernier ? Officiellement, rien ne filtre avant ce nouveau rendez-vous important entre le fédéral et les entités fédérées. Mais il se murmure en coulisses que les membres du Codeco ne devraient par rester insensibles à au moins deux facteurs saillants : la jeunesse qui veut vivre en multipliant les fêtes (notamment dans les parcs publics) et les professionnels en détresse économique, ainsi qu’en colère noire. Certains d’entre eux sont même déterminés à rouvrir coûte que coûte le 1er mai.