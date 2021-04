Améliorer le rail belge: les discussions peuvent enfin débuter

Plus de trains, qui utilisent de l’énergie plus verte, qui devront aussi être très ponctuels et rapides, propres, bien entretenus, arrivant dans des gares accueillantes où les horaires avec les bus seront mieux coordonnés, des vélos disponibles, avec une billettique unique pour tous les transports en commun, deux fois plus de marchandises transportées par rail qu’aujourd’hui… Vendredi 2 avril, le gouvernement fédéral a adopté les « spécifications » des futurs contrats de gestion des deux opérateurs ferroviaires du pays : la SNCB et Infrabel. De nouveaux contrats dont on parle depuis dix ans. Les derniers en vigueur, amendés chaque année depuis, portaient sur la période 2008-2012. En 2011, on avait donc commencé à discuter de leur remplacement (lire ci-contre)… Cette première étape devrait permettre d’aboutir à la signature tant attendue avant la fin 2022 et entrer en vigueur en 2023.