Wout van Aert veut décocher une première Flèche

Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe, les deux derniers vainqueurs, ne seront pas au rendez-vous.

On la présente souvent comme une course de jonction entre les classiques flandriennes et les rendez-vous ardennais, une transition un peu hybride entre deux programmes différenciés mais ce prisme est réducteur.

Avec ses petits pavés à réchauffer, son profil piquant comme un hérisson apeuré, ses monts nerveux, la Flèche Brabançonne ne manque pas d’identité, l’épreuve dont Edwig Van Hooydonck est le recordman des succès (4, mais sur un parcours qui se refermait alors à Alsemberg) est un objectif à part entière pour ces coureurs aux jarrets toniques, au tempérament explosif. Pas un hasard si Tim Wellens (2018), Mathieu van der Poel (2019) et Julian Alaphilippe (2020) sont les trois derniers noms gravés dans le marbre du palmarès. Aucun d’eux ne sera certes au départ de la 61e édition, ce midi sur la superbe Grand-Place de Louvain, pour des motifs divers, mais l’affiche proposée par Flanders Classics est pourtant attrayante, originale aussi.