Codeco: la date du 8 mai pour les terrasses très débattue

Le Comité de concertation tranche ce mercredi matin sur un nouveau plan « plein air », incluant les terrasses et des événements culturels

La réunion du comité de concertation de ce mercredi ne sera pas une simple chambre d’entérinement. Plusieurs éléments seront encore âprement débattus.

Mais soyons positifs, commençons par ce qui, mardi soir, semblait acquis (avec une dernière réserve en cas de nouveaux chiffres alarmants). Comme prévu, les écoles primaires et secondaires rouvriront ce lundi dans tout le pays. On en revient à la situation qui prévalait en mars, avant la fermeture : tous les cours se donnent en présentiel, sauf pour les troisièmes, quatrièmes, cinquièmes et sixièmes, où le travail à domicile restera la norme la moitié de la semaine.

Ce lundi également, il est probable que l’interdiction des voyages non essentiels tombera. Non pas que les gouvernements rêvaient de la lever, mais cette restriction n’est plus tenable suite aux remontrances de la Commission européenne, qui pointait les atteintes à la liberté de circulation des personnes, un des piliers du marché unique.