Olav Spahl à 100 jours des JO: «Il est temps de prendre ses responsabilités pour la vaccination»

Le chef de délégation et directeur Sport de haut niveau du COIB fait le point sur Team Belgium et la préparation des Jeux.

Partagé entre la joie d’une première paternité qu’il connaîtra après son retour de Tokyo, les multiples occupations qui sont les siennes à 100 jours des Jeux, et la grosse préoccupation actuelle liée aux vaccins, Olav Spahl, le chef de délégation et directeur Sport de haut niveau du Comité olympique et interfédéral belge (COIB), a pris le temps de répondre à nos questions.

Olav, dans quel état d’esprit se trouve le Team Belgium à 100 jours des Jeux ?

Tout le monde est très focalisé sur la compétition. Il y a bien sûr ceux qui sont d’ores et déjà qualifiés, et les autres, beaucoup plus nombreux, qui doivent encore l’être. Alors il y a bien sûr quelques blessures qui sont venues perturber tout cela, mais c’est normal.